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росіяни продовжують ремонтувати Кримський міст: супутникове фото

Київ • УНН

 • 533706 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Росіяни продовжують ремонтувати Кримський міст після вибуху, який стався у жовтні 2022 року. Супутникове фото опублікував у Twitter OSINT-аналітик Бреді Ефрік, передає УНН.

росіяни продовжують ремонтувати Кримський міст: супутникове фото

Цитата

"Кримський міст було зруйновано майже три місяці тому. Супутникові знімки показують, що робітники досі усувають пошкодження", - написав Ефрік.

Доповнення

Зранку 8 жовтня 2022 року на Керчинському (Кримському) мосту в Криму стався вибух.

Розвідники Міноборони Британії у звіті від 17 жовтня зазначили, що після вибуху на Кримському мосту загострилися проблеми з матеріально-технічним забезпеченням російської армії на півдні України.

5 грудня росіяни відкрили автомобільну частину кримського мосту.

Нагадаємо

30 грудня 2022 року рух на Кримському мосту був ускладнений через затори на в'їзд і виїзд з тимчасово окупованого Криму.

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