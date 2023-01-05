росіяни продовжують ремонтувати Кримський міст: супутникове фото
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Росіяни продовжують ремонтувати Кримський міст після вибуху, який стався у жовтні 2022 року. Супутникове фото опублікував у Twitter OSINT-аналітик Бреді Ефрік, передає УНН.
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"Кримський міст було зруйновано майже три місяці тому. Супутникові знімки показують, що робітники досі усувають пошкодження", - написав Ефрік.
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Зранку 8 жовтня 2022 року на Керчинському (Кримському) мосту в Криму стався вибух.
Розвідники Міноборони Британії у звіті від 17 жовтня зазначили, що після вибуху на Кримському мосту загострилися проблеми з матеріально-технічним забезпеченням російської армії на півдні України.
5 грудня росіяни відкрили автомобільну частину кримського мосту.
Нагадаємо
30 грудня 2022 року рух на Кримському мосту був ускладнений через затори на в'їзд і виїзд з тимчасово окупованого Криму.