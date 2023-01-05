россияне продолжают ремонтировать Крымский мост: спутниковое фото

Цитата

"Крымский мост был разрушен почти три месяца назад. Спутниковые снимки показывают, что рабочие до сих пор устраняют повреждения", - написал Эфрик.

Дополнение

Утром 8 октября 2022 года на Керченском (Крымском) мосту в Крыму произошёл взрыв.

Разведчики Минобороны Британии в отчёте от 17 октября отметили, что после взрыва на Крымском мосту обострились проблемы с материально-техническим обеспечением российской армии на юге Украины.

5 декабря россияне открыли автомобильную часть крымского моста.

Напомним

30 декабря 2022 года движение на Крымском мосту было затруднено из-за пробок на въезд и выезд из временно оккупированного Крыма.