россияне продолжают ремонтировать Крымский мост: спутниковое фото
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Россияне продолжают ремонтировать Крымский мост после взрыва, который произошел в октябре 2022 года. Спутниковое фото опубликовал в Twitter OSINT-аналитик Брэди Эфрик, передает УНН.
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"Крымский мост был разрушен почти три месяца назад. Спутниковые снимки показывают, что рабочие до сих пор устраняют повреждения", - написал Эфрик.
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Утром 8 октября 2022 года на Керченском (Крымском) мосту в Крыму произошёл взрыв.
Разведчики Минобороны Британии в отчёте от 17 октября отметили, что после взрыва на Крымском мосту обострились проблемы с материально-техническим обеспечением российской армии на юге Украины.
5 декабря россияне открыли автомобильную часть крымского моста.
Напомним
30 декабря 2022 года движение на Крымском мосту было затруднено из-за пробок на въезд и выезд из временно оккупированного Крыма.