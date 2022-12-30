На в'їзд та виїзд із Криму керченським мостом утворився багатокілометровий затор: винуватять перевірки

Деталі

За даними оперативного штабу краснодарського краю рф, затор збільшився, черги на в'їзд до Криму з боку рф очікують 1200 автомобілів. Затор розтягнувся на три кілометри.

Як пишуть місцеві Телеграм-канали, затор також спостерігається і на виїзді з окупованого Криму у бік рф. Причиною називають посилений огляд автомобілів з використанням рентгена, оскільки на території окупованого Кримського півострова росія встановила високий («жовтий») рівень терористичної небезпеки.

Нагадаємо

8 жовтня на кримському мосту пролунав вибух. У росії заявили, що хочуть відновити кримський міст до 1 липня 2023 року.

5 грудня російські ЗМІ повідомили про відкриття автомобільної частини кримського мосту після вибуху.