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На въезд и выезд из Крыма керченским мостом образовалась многокилометровая пробка: винят проверки

Киев • УНН

 • 465822 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Движение на керченском (крымском) мосту затруднено из-за образовавшихся пробок на въезд и выезд из временно оккупированного Крыма. Об этом сообщают российские власти и местные Телеграм-каналы, пишет УНН.

Детали

По данным оперативного штаба краснодарского края рф, пробка увеличилась, очереди на въезд в Крым со стороны россии ожидают 1200 автомобилей. Пробка растянулась на три километра.

Как пишут местные Телеграм-каналы, пробка также наблюдается и на выезде из оккупированного Крыма в сторону рф. Причиной затруднения движения называют усиленный досмотр автомобилей с использованием рентгена, поскольку на территории оккупированного Крымского полуострова рф установила высокий («желтый») уровень террористической опасности.

Напомним

8 октября на крымском мосту прозвучал взрыв. В россии заявили, что хотят восстановить крымский мост до 1 июля 2023 года.

5 декабря российские СМИ сообщили об открытии автомобильной части крымского моста после взрыва.

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