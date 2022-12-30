На въезд и выезд из Крыма керченским мостом образовалась многокилометровая пробка: винят проверки

Детали

По данным оперативного штаба краснодарского края рф, пробка увеличилась, очереди на въезд в Крым со стороны россии ожидают 1200 автомобилей. Пробка растянулась на три километра.

Как пишут местные Телеграм-каналы, пробка также наблюдается и на выезде из оккупированного Крыма в сторону рф. Причиной затруднения движения называют усиленный досмотр автомобилей с использованием рентгена, поскольку на территории оккупированного Крымского полуострова рф установила высокий («желтый») уровень террористической опасности.

Напомним

8 октября на крымском мосту прозвучал взрыв. В россии заявили, что хотят восстановить крымский мост до 1 июля 2023 года.

5 декабря российские СМИ сообщили об открытии автомобильной части крымского моста после взрыва.