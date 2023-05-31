росіяни поранили ще одну дитину - на Херсонщині

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"Сьогодні в обід російська артилерія гатила по Широкій Балці. Окупанти прицільно вдарили по житловому будинку. Через обстріл поранення отримала 3-річна дитина. Уламками скла дівчинці поранило голову. Її шпиталізували до Херсона, нині лікарі надають дитині необхідну меддопомогу", - написав Прокудін.

Доповнення

За даними Офісу Генпрокурора, станом на ранок 31 травня 2023 року більше ніж 1472 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 483 дитини загинули та понад 989 отримали поранення різного ступеня тяжкості.