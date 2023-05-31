россияне ранили еще одного ребенка - в Херсонской области

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"Сегодня в обед российская артиллерия била по Широкой Балке. Оккупанты прицельно ударили по жилому дому. Из-за обстрела ранения получил 3-летний ребенок. Обломками стекла девочке ранило голову. Ее госпитализировали в Херсон, сейчас врачи оказывают ребенку необходимую медпомощь", - написал Прокудин.

Дополнение

По данным Офиса Генпрокурора, по состоянию на утро 31 мая 2023 года более 1472 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии рф. По официальной информации ювенальных прокуроров, 483 ребенка погибли и более 989 получили ранения различной степени тяжести.