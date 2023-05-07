росіяни "евакуюють" з Енергодара місцевих жителів з паспортом рф
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. російські загарбники почали "евакуювати" жителів Енергодару, що у Запорізькій області. Евакуюють тільки тих, хто погодився на російське громадянство, повідомляють у Генштабі, передає УНН.
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"Російські окупанти проводять евакуацію місцевих жителів з тимчасово захопленого Енергодара Запорізької області у напрямку населених пунктів Бердянськ та Приморськ, на місцеві бази відпочинку. Евакуації підлягають люди, які мають російські паспорти. При чому, в першу чергу потрапляють ті, хто погодився на російське громадянство в перші місяці окупації", - йдеться у повідомленні.
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