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росіяни "евакуюють" з Енергодара місцевих жителів з паспортом рф

росіяни "евакуюють" з Енергодара місцевих жителів з паспортом рф

Київ • УНН

 • 1039608 перегляди

КИЇВ. 7 травня. УНН. російські загарбники почали "евакуювати" жителів Енергодару, що у Запорізькій області. Евакуюють тільки тих, хто погодився на російське громадянство, повідомляють у Генштабі, передає УНН.

Цитата

"Російські окупанти проводять евакуацію місцевих жителів з тимчасово захопленого Енергодара Запорізької області у напрямку населених пунктів Бердянськ та Приморськ, на місцеві бази відпочинку. Евакуації підлягають люди, які мають російські паспорти. При чому, в першу чергу потрапляють ті, хто погодився на російське громадянство в перші місяці окупації", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

росіяни вивезли з Луганщини 50 дітей до Дагестану без батьків, під приводом "оздоровлення".

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