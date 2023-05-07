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россияне "эвакуируют" из Энергодара местных жителей с паспортом рф

россияне "эвакуируют" из Энергодара местных жителей с паспортом рф

Киев • УНН

 • 1039607 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. российские захватчики начали "эвакуировать" жителей Энергодара, что в Запорожской области. Эвакуируют только тех, кто согласился на российское гражданство, сообщают в Генштабе, передает УНН.

Цитата

"Российские оккупанты проводят эвакуацию местных жителей из временно захваченного Энергодара Запорожской области в направлении населенных пунктов Бердянск и Приморск, на местные базы отдыха. Эвакуации подлежат люди, которые имеют российские паспорта. Причем, в первую очередь попадают те, кто согласился на российское гражданство в первые месяцы оккупации", - говорится в сообщении.

Напомним

россияне вывезли с Луганщины 50 детей в Дагестан без родителей, под предлогом "оздоровления".

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