россияне "эвакуируют" из Энергодара местных жителей с паспортом рф
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. российские захватчики начали "эвакуировать" жителей Энергодара, что в Запорожской области. Эвакуируют только тех, кто согласился на российское гражданство, сообщают в Генштабе, передает УНН.
Цитата
"Российские оккупанты проводят эвакуацию местных жителей из временно захваченного Энергодара Запорожской области в направлении населенных пунктов Бердянск и Приморск, на местные базы отдыха. Эвакуации подлежат люди, которые имеют российские паспорта. Причем, в первую очередь попадают те, кто согласился на российское гражданство в первые месяцы оккупации", - говорится в сообщении.
Напомним
россияне вывезли с Луганщины 50 детей в Дагестан без родителей, под предлогом "оздоровления".