россияне "эвакуируют" из Энергодара местных жителей с паспортом рф

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"Российские оккупанты проводят эвакуацию местных жителей из временно захваченного Энергодара Запорожской области в направлении населенных пунктов Бердянск и Приморск, на местные базы отдыха. Эвакуации подлежат люди, которые имеют российские паспорта. Причем, в первую очередь попадают те, кто согласился на российское гражданство в первые месяцы оккупации", - говорится в сообщении.

Напомним

россияне вывезли с Луганщины 50 детей в Дагестан без родителей, под предлогом "оздоровления".