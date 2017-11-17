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Росія значно збільшила свою військову присутність в Арктиці - Генсек НАТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. У НАТО заявили про значне збільшення військової присутності Росії в Арктиці. Про це заявив генеральний секретар альянсу Йенс Столтенберг, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Як повідомив Генсек НАТО, Росія активно відкриває законсервовані військові бази часів СРСР та розміщує нові озброєння і радари. Окрім того РФ вводиться в експлуатацію новий флот криголамів.

“Союзники пильно стежать за нарощуванням російських військ в Арктиці. Альянс покладається на те, що будь-які розбіжності і територіальні суперечки між Росією і суміжними державами будуть вирішені за допомогою діалогу і дипломатії”, — зазначив він.

Як повідомляв УНН, США планує виділити близько 5 млрд дол. на протидію РФ в Європі.

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