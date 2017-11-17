Росія значно збільшила свою військову присутність в Арктиці - Генсек НАТО

Як повідомив Генсек НАТО, Росія активно відкриває законсервовані військові бази часів СРСР та розміщує нові озброєння і радари. Окрім того РФ вводиться в експлуатацію новий флот криголамів.

“Союзники пильно стежать за нарощуванням російських військ в Арктиці. Альянс покладається на те, що будь-які розбіжності і територіальні суперечки між Росією і суміжними державами будуть вирішені за допомогою діалогу і дипломатії”, — зазначив він.

Як повідомляв УНН, США планує виділити близько 5 млрд дол. на протидію РФ в Європі.