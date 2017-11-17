Россия значительно увеличила свое военное присутствие в Арктике - Генсек НАТО

Как сообщил Генсек НАТО, Россия активно открывает законсервированные военные базы времен СССР и размещает новые вооружения и радары. Кроме того РФ вводится в эксплуатацию новый флот ледоколов.

“Союзники пристально следят за наращиванием российских войск в Арктике. Альянс полагается на то, что любые разногласия и территориальные споры между Россией и сопредельными государствами будут решены с помощью диалога и дипломатии”, — отметил он.

Как сообщал УНН, США планирует выделить около 5 млрд долл. на противодействие РФ в Европе.