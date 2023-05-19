росія заборонила в'їзд 500 громадянам США, включаючи Обаму
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Міністерство закордонних справ росії оголосило про санкції проти 500 американців, включаючи колишнього президента Барака Обаму у відповідь на останній раунд санкцій США, інформує УНН.
Деталі
До американців, яким заборонено в'їзд до росії, входять такі виборні посадові особи, як сенатор Джеймс Венс і генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс; професори; керівники неурядових організацій, такі як президент Freedom House Майкл Абрамовіц і телеведучі, такі як комік Джиммі Кіммел та Джо Скарборо з MSNBC.
«Вашингтону давно настав час засвоїти, що жодний ворожий напад на росію не залишиться без жорсткої реакції», — йдеться у заяві міністерства.
Додамо
Раніше в п'ятницю Сполучені Штати оголосили про каральні заходи щодо понад 300 цілей, спрямованих на те, щоб покарати росію за її вторгнення в Україну і посилити одні з найжорсткіших санкцій, що будь-коли застосовувалися.