россия запретила въезд 500 гражданам США, включая Обаму
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Министерство иностранных дел россии объявило о санкциях против 500 американцев, включая бывшего президента Барака Обаму в ответ на последний раунд санкций США, информирует УНН.
Детали
В число американцев, которым запрещен въезд в россию, входят такие выборные должностные лица, как сенатор Джеймс Вэнс и генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс; профессора; руководители неправительственных организаций, такие как президент Freedom House Майкл Абрамовиц и телеведущие, такие как комик Джимми Киммел и Джо Скарборо из MSNBC.
«Вашингтону давно пора усвоить, что ни одно враждебное нападение на россию не останется без жесткой реакции», — говорится в заявлении министерства.
Добавим
Ранее в пятницу Соединенные Штаты объявили о карательных мерах в отношении более 300 целей, направленных на то, чтобы наказать россию за ее вторжение в Украину и ужесточить одни из самых жестких санкций, когда-либо применявшихся.