россия запретила въезд 500 гражданам США, включая Обаму

Детали

В число американцев, которым запрещен въезд в россию, входят такие выборные должностные лица, как сенатор Джеймс Вэнс и генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс; профессора; руководители неправительственных организаций, такие как президент Freedom House Майкл Абрамовиц и телеведущие, такие как комик Джимми Киммел и Джо Скарборо из MSNBC.

«Вашингтону давно пора усвоить, что ни одно враждебное нападение на россию не останется без жесткой реакции», — говорится в заявлении министерства.

Добавим

Ранее в пятницу Соединенные Штаты объявили о карательных мерах в отношении более 300 целей, направленных на то, чтобы наказать россию за ее вторжение в Украину и ужесточить одни из самых жестких санкций, когда-либо применявшихся.