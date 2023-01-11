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росія врятує екіпаж МКС на резервній ракеті після витоку з капсули

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 січня. УНН. росія заявила в середу, що наступного місяця запустить ще один космічний корабель "Союз", щоб доставити додому двох космонавтів і астронавта США з Міжнародної космічної станції після того, як їхня початкова капсула була вражена мікрометеоритом і почала текти минулого місяця, передає УНН.

росія врятує екіпаж МКС на резервній ракеті після витоку з капсули

Деталі

Витік стався через крихітний прокол шириною менше 1 міліметра у зовнішній системі охолодження капсули "Союз МС-22".

росія заявила, що нова капсула "Союз МС-23" буде відправлена 20 лютого замість пошкодженого "Союзу МС-22", який буде доставлений на Землю порожнім.

"Проаналізувавши стан корабля, теплові розрахунки та технічну документацію, зроблено висновок, що МС-22 має здійснювати посадку без екіпажу на борту", - заявив голова роскосмосу юрій борисов.

Російські космонавти Сергій Прокоп'єв та Дмитро Петелін, а також американський астронавт Френк Рубіо мали завершити свій політ у березні, але тепер продовжать його ще на кілька місяців і повернуться на борту МС-23.

МС-23, який мав прийняти три нові екіпажі в березні, натомість вирушить з космодрому Байконур у Казахстані як безпілотна рятувальна місія наступного місяця.

Якщо тим часом виникне надзвичайна ситуація, роскосмос заявив, що розгляне можливість використання космічного корабля МС-22 для порятунку екіпажу. У цьому сценарії температура в капсулі може досягати нездорового рівня 30-40 градусів за Цельсієм.

Доповнення

Інцидент порушив діяльність МКС, змусивши російських космонавтів скасувати вихід у відкритий космос.

Витік також є проблемою для NASA. Минулого місяця американське агентство заявило, що вивчає питання, чи зможе космічний корабель SpaceX Crew Dragon запропонувати альтернативну поїздку додому для деяких членів екіпажу МКС на випадок, якщо росія не зможе запустити ще один "Союз".

І NASA, і роскосмос вважають, що витік був викликаний мікрометеороїдом - невеликою часткою космічного каменю, що вдарив об капсулу на великій швидкості.

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