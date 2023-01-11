россия спасет экипаж МКС на резервной ракете после утечки из капсулы

Детали

Утечка произошла из-за крошечного прокола шириной менее 1 миллиметра во внешней системе охлаждения капсулы "Союз МС-22".

россия заявила, что новая капсула "Союз МС-23" будет отправлена 20 февраля вместо поврежденного "Союза МС-22", который будет доставлен на Землю пустым.

"Проанализировав состояние корабля, тепловые расчеты и техническую документацию, сделан вывод, что МС-22 должен совершать посадку без экипажа на борту", - заявил глава роскосмоса юрий борисов.

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также американский астронавт Фрэнк Рубио должны были завершить свой полет в марте, но теперь продлят его еще на несколько месяцев и вернутся на борту МС-23.

МС-23, который должен был принять три новых экипажа в марте, вместо этого отправится с космодрома Байконур в Казахстане в качестве беспилотной спасательной миссии в следующем месяце.

Если тем временем возникнет чрезвычайная ситуация, роскосмос заявил, что рассмотрит возможность использования космического корабля МС-22 для спасения экипажа. В этом сценарии температура в капсуле может достигать нездорового уровня 30-40 градусов по Цельсию.

Дополнение

Инцидент нарушил деятельность МКС, вынудив российских космонавтов отменить выход в открытый космос.

Утечка также является проблемой для NASA. В прошлом месяце американское агентство заявило, что изучает вопрос, сможет ли космический корабль SpaceX Crew Dragon предложить альтернативную поездку домой для некоторых членов экипажа МКС на случай, если россия не сможет запустить еще один "Союз".

И NASA, и роскосмос считают, что утечка была вызвана микрометеороидом - небольшой частицей космического камня, ударившейся о капсулу на большой скорости.