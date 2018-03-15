Росія вишле британських дипломатів у відповідь на рішення Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Росія незабаром вишле британських дипломатів у відповідь на аналогічне рішення Великобританії. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, передає УНН з посиланням на РІА "Новини".
“Обов’язково”, — сказав С.Лавров, відповідаючи на питання журналістів про те, чи збирається Москва висилати британських дипломатів з Росії.
Відповідаючи на питання про терміни, Лавров сказав: “Скоро”.
Як повідомляв УНН, Великобританія вишле 23 російських дипломатів у відповідь на ситуацію, яка виникла у зв’язку з отруєнням колишнього подвійного шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.
Нагадаємо, 5 березня екс-полковник запасу російського ГРУ Сергій Скрипаль, який був засуджений за шпигунство на користь британських спецслужб і зараз проживає на території королівства, отруївся невідомою речовиною в місті Солсбері.
Мей заявила, що Скрипаля та його доньку Юлію отруїли нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії.