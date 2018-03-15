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Росія вишле британських дипломатів у відповідь на рішення Британії

Росія вишле британських дипломатів у відповідь на рішення Британії

Київ • УНН

 • 9352 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Росія незабаром вишле британських дипломатів у відповідь на аналогічне рішення Великобританії. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, передає УНН з посиланням на РІА "Новини".

“Обов’язково”, — сказав С.Лавров, відповідаючи на питання журналістів про те, чи збирається Москва висилати британських дипломатів з Росії.

Відповідаючи на питання про терміни, Лавров сказав: “Скоро”.

Як повідомляв УНН, Великобританія вишле 23 російських дипломатів у відповідь на ситуацію, яка виникла у зв’язку з отруєнням колишнього подвійного шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.

Нагадаємо, 5 березня екс-полковник запасу російського ГРУ Сергій Скрипаль, який був засуджений за шпигунство на користь британських спецслужб і зараз проживає на території королівства, отруївся невідомою речовиною в місті Солсбері.

Мей заявила, що Скрипаля та його доньку Юлію отруїли нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії.

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