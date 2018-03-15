Россия вышлет британских дипломатов в ответ на решение Великобритании
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Россия в скором времени вышлет британских дипломатов в ответ на аналогичное решение Великобритании. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Обязательно", — сказал С.Лавров, отвечая на вопрос журналистов о том, собирается ли Москва высылать британских дипломатов из России.
Отвечая на вопрос о сроках, Лавров сказал: "Скоро".
Как сообщал УНН, Великобритания вышлет 23 российских дипломатов в ответ на ситуацию, которая возникла в связи с отравлением бывшего двойного шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Напомним, 5 марта экс-полковник запаса российского ГРУ Сергей Скрипаль, который был осужден за шпионаж в пользу британских спецслужб и сейчас проживает на территории королевства, отравился неизвестным веществом в городе Солсбери.
Мэй заявила, что Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.