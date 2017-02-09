Росія у 2017 році повернеться до продуктових карток
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. У 2017 році в Росії з’являться продуктові картки з балами, ця програма коштуватиме державі 240 млрд рублів, передає УНН з посиланням на BBC.
Картки дозволять малозабезпеченим людям придбати продукти, які вони раніше не могли собі дозволити: свіже м’ясо, рибу та овочі. Накопичувальної системи на картках не буде, не витрачені протягом місяця бали будуть “згоряти”.
На думку експертів, програма виглядає дивно. Завідувач Центру аналізу соцпрограм і ризиків Інституту НДУ ВШЕ Сергій Смирнов вважає, що питанням має займатися не міністерство промисловості і торгівлі, а міністерство праці і соціального захисту.
Задумка мінпромторгу нагадує американську Food Stamp Program (програма пільгової купівлі продуктів), коли дають обмежені у споживанні талони, за якими можна купити продукти, зазначила директор регіональної програми Незалежного інституту соціальної політики Наталя Зубаревич.
Те, що пропонує мінпромторг, “стосується підтримки промисловості, а не підтримки населення”, тому що програма буде змушувати людей купувати певні види продуктів, вважає вона.
Нагадаємо, 4 жовтня в рамках російського продуктового ембарго проти низки країн, запровадженого у відповідь на санкції проти РФ, було знищено понад 8 тисяч тонн продуктів харчування.