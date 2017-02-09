Россия в 2017 году вернется к продуктовым карточкам
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. В 2017 году в России появятся продуктовые карточки с баллами, эта программа обойдется государству в 240 млрд рублей, передает УНН.
Карты позволят малообеспеченным людям приобрести продукты, которые они раньше не могли себе позволить: свежее мясо, рыбу и овощи. Накопительной системы на карточках не будет, не потраченные в течение месяца баллы будут "сгорать".
По мнению экспертов, программа выглядит странно. Заведующий Центром анализа соцпрограмм и рисков Института НИУ ВШЭ Сергей Смирнов считает, что вопросом должно заниматься не министерство промышленности и торговли, а министерство труда и социальной защиты.
Задумка Минпромторга напоминает американскую Food Stamp Program (программа льготной покупки продуктов), когда дают ограниченные по потреблению талоны, по которым можно купить продукты, отметила директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич.
То, что предлагает Минпромторг, "касается поддержки промышленности, а не поддержки населения", потому что программа будет заставлять людей покупать определенные виды продуктов, считает она.
Напомним, 4 октября в рамках российского продуктового эмбарго против ряда стран, введенного в ответ на санкции против РФ, было уничтожено более 8 000 тонн продуктов питания.