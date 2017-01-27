Росія та Китай можуть стати основними противниками США у космосі - Пентагон
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. У Пентагоні підозрюють про можливу агресію з боку Росії та Китаю у використанні космічного простору. Про це УНН повідомляє з посиланням на BBC.
Командуючий Центру стратегічного командування США генерал воєнно-повітряних сил Джон Хайтен сказав про те, що Китай публічно заявив, що його мета полягає в тому, щоб використовувати космічний простір тільки в мирних цілях.
Китай також був активним прихильником Комітету Організації Об'єднаних Нації з мирного використання космічного простору, додав він, "і в той же час вони є найбільш агресивною нацією в світі, зі створення зброї, яка може кинути виклик Сполученим Штатам в космосі в майбутньому".
Також, за словами Д.Хайтена Росія, яка з ще з 1980-х роів мала протисупутникову зброю, наразі працює над лазером, котрий можна буде використовувати у космосі. Його можна буде використовувати проти супутників СШа, крім цього воно може створювати космічние сміття, що заважатиме вільному доступу до космосу.
"У не надто віддаленому майбутньому, вони зможуть використовувати цю можливість, щоб загрожувати будь-якому космічному апарату, який ми маємо в просторі. Ми повинні запобігти цьому, і кращий спосіб запобігти війні - бути готовими до неї. Таким чином, Сполучені Штати мають намір зробити це і переконати у цьому всіх", - додав він.
Як передавав УНН, у Китаї поширили зроблені в провінції Хейлунцзян, що межує з Росією, фотографії з розміщеними балістичними ракетами Dongfeng-41 (DF-41).