Россия и Китай могут стать основными противниками США в Космосе - Пентагон

Командующий Центра стратегического командования США генерал военно-воздушных сил Джон Хайтен сказал о том, что Китай публично заявил, что его цель состоит в том, чтобы использовать космическое пространство только в мирных целях.

Китай также был активным сторонником Комитета Организации Объединенных Наций по мирному использованию космического пространства, добавил он, "и в то же время они являются наиболее агрессивной нацией в мире, по созданию оружия, которое может бросить вызов Соединенным Штатам в космосе в будущем".

Также, по словам Дж.Хайтена Россия, еще с 1980-х годов имела противоспутниковое оружие, сейчас работает над лазером, который можно будет использовать в космосе. Его можно будет использовать против спутников США, кроме этого оно может создавать космичний мусор, который будет мешать свободному доступу в космос.

"В не слишком отдаленном будущем, они смогут использовать эту возможность, чтобы угрожать любому космическому аппарату, который мы имеем в пространстве. Мы должны предотвратить это, и лучший способ предотвратить войну - быть готовыми к ней. Таким образом, Соединенные Штаты намерены сделать это и убедить в этом всех", - добавил он.

Как сообщал УНН, в Китае распространили сделанные в провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией, фотографии с размещенными баллистическими ракетами Dongfeng-41 (DF-41).