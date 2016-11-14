Росія розпочала з Іраном переговори про продаж озброєння на 10 млрд дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Росія та Іран розпочали переговори щодо постачання військового озброєння та техніки на 10 млрд доларів, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
Іран зацікавився в обзроєнні та техніці російського виробника. Зокрема планується придбати танки Т-90, артилерійські системи, літаки і вертольоти.
"Переговори ведуться, ґрунт підготовлено, загальний портфель замовлень сягає близько 10 мільярдів доларів", – розповів глава комітету радфеду РФ з оборони та безпеки Віктор Озеров.
Також він наголосив, що до 2020 року постачання зброї може бути здійснене тільки за згодою Ради безпеки ООН.
Крім того, за словами В.Озерова, переговори триватимуть навіть при спробі США їх заблокувати.