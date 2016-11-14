Россия начала с Ираном переговоры о продаже вооружения на 10 млрд долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Россия и Иран начали переговоры по поставкам военного вооружения и техники на 10 млрд. долларов, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
Иран заинтересовался в вооружении и технике российского производителя. В частности, планируется приобрести танки Т-90, артиллерийские системы, самолеты и вертолеты.
"Переговоры ведутся, почва подготовлена, общий портфель заказов составляет около 10 миллиардов долларов", - рассказал глава комитета Совфеда РФ по обороне и безопасности Виктор Озеров.
Также он отметил, что до 2020 года поставки оружия могут быть осуществлены только с согласия Совбеза ООН.
Кроме того, по словам В.Озерова, переговоры будут продолжаться даже при попытке США их заблокировать.