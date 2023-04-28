росія припинить публікацію статистики з видобутку нафти та газу до квітня 2024 року
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Уряд росії розпорядився призупинити публікацію статистики з видобутку нафти, газу та конденсату до 1 квітня 2024 року, повідомляє у п'ятницю агентство ТАРС, передає УНН.
Деталі
Російське статистичне агентство "Росстат" виключило щомісячні дані про видобуток нафти зі свого останнього економічного звіту, опублікованого в середу.
Розкриття щомісячних даних заборонено з березня, а квартальної звітності – з першого кварталу 2023 року.
Це важливі економічні дані - без них незалежні аналітики не зможуть, наприклад, самі зробити прогноз щодо ВВП, зазначає "Медуза".
Доповнення
Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну відомства рф призупинили публікацію даних, за якими можна судити про ситуацію в економіці. У тому числі інформацію щодо імпорту та експорту, дані про зовнішню торгівлю та видобуток нафти. Крім того, влада рф визнала державною таємницею відомості про розміри золотого запасу та валютних резервів.
У лютому 2023 року держдума ухвалила поправку, яка наділяє уряд правом на власний розсуд призупиняти надання та розповсюдження офіційної статистичної інформації в росії.