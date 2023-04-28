россия прекратит публикацию статистики по добыче нефти и газа до апреля 2024 года
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Правительство россии распорядилось приостановить публикацию статистики по добыче нефти, газа и конденсата до 1 апреля 2024 года, сообщает в пятницу агентство ТАСС, передает УНН.
Детали
Российское статистическое агентство "Росстат" исключило ежемесячные данные о добыче нефти из своего последнего экономического отчета, опубликованного в среду.
Раскрытие ежемесячных данных запрещено с марта, а квартальной отчетности – с первого квартала 2023 года.
Это важные экономические данные - без них независимые аналитики не смогут, например, сами сделать прогноз по ВВП, отмечает "Медуза".
Дополнение
После начала полномасштабного российского вторжения в Украину ведомства рф приостановили публикацию данных, по которым можно судить о ситуации в экономике. В том числе информацию по импорту и экспорту, данные о внешней торговле и добыче нефти. Кроме того, власти рф признали государственной тайной сведения о размерах золотого запаса и валютных резервов.
В феврале 2023 года госдума приняла поправку, которая наделяет правительство правом по собственному усмотрению приостанавливать предоставление и распространение официальной статистической информации в россии.