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Актуальное
россия прекратит публикацию статистики по добыче нефти и газа до апреля 2024 года

россия прекратит публикацию статистики по добыче нефти и газа до апреля 2024 года

Киев • УНН

 • 300176 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Правительство россии распорядилось приостановить публикацию статистики по добыче нефти, газа и конденсата до 1 апреля 2024 года, сообщает в пятницу агентство ТАСС, передает УНН.

Детали

Российское статистическое агентство "Росстат" исключило ежемесячные данные о добыче нефти из своего последнего экономического отчета, опубликованного в среду.

Раскрытие ежемесячных данных запрещено с марта, а квартальной отчетности – с первого квартала 2023 года.

Это важные экономические данные - без них независимые аналитики не смогут, например, сами сделать прогноз по ВВП, отмечает "Медуза".

Дополнение

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину ведомства рф приостановили публикацию данных, по которым можно судить о ситуации в экономике. В том числе информацию по импорту и экспорту, данные о внешней торговле и добыче нефти. Кроме того, власти рф признали государственной тайной сведения о размерах золотого запаса и валютных резервов.

В феврале 2023 года госдума приняла поправку, которая наделяет правительство правом по собственному усмотрению приостанавливать предоставление и распространение официальной статистической информации в россии.

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