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росія пригрозила зупинити мораторій на розгортання ядерних ракет середньої та малої дальності

росія пригрозила зупинити мораторій на розгортання ядерних ракет середньої та малої дальності

Київ • УНН

 • 357858 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. росія може вийти з самопроголошеного мораторію на розгортання своїх ракет середньої та меншої дальності наземного базування, заявив володимир єрмаков, голова відділу ядерного нерозповсюдження мзс росії, передає УНН.

Деталі

єрмаков заявив у вівторок в інтерв'ю агентству ТАРС, що росія продовжуватиме дотримуватися свого мораторію тільки в залежності від дальності розгорнутих американських ракет, їхніх характеристик та їхньої здатності досягти Азіатсько-Тихоокеанського регіону.

«Зокрема, готовність росії продовжувати дотримуватися одностороннього мораторію на розміщення ракет наземного базування середньої та меншої дальності в окремих регіонах буде принципово залежати від конкретних параметрів дальності ракет США», - заявив єрмаков.

«Але вже зараз ми можемо з упевненістю сказати, що військові програми США та їхніх союзників дестабілізують, роблять наш мораторій все більш неміцним як в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, так і в Європі», — сказав він.

Що передувало

США вийшли з договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності з росією у 2019 році.

Угода, підписана у 1987 році президентом США Рональдом Рейганом та генеральним секретарем СРСР Михайлом Горбачовим, обмежувала обидві країни від розміщення балістичних ракет малої та середньої дальності наземного базування, крилатих ракет і ракетних пускових установок.

В результаті рішення США про вихід із угоди заявила і росія, але оголосила, що продовжить мораторій на розгортання такої зброї.

У лютому володимир путін заявив, що припиняє участь своєї країни у новому договорі про скорочення ядерних озброєнь СНО, який встановлює обмеження на кількість розгорнутих ядерних озброєнь міжконтинентальної дальності, які можуть мати як США, так і росія.

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