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россия пригрозила остановить мораторий на развертывание ядерных ракет средней и малой дальности

россия пригрозила остановить мораторий на развертывание ядерных ракет средней и малой дальности

Киев • УНН

 • 357852 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. россия может выйти из самопровозглашенного моратория на развертывание своих ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, заявил владимир ермаков, глава отдела ядерного нераспространения мид россии, передает УНН.

Детали

ермаков заявил во вторник в интервью агентству ТАСС, что россия будет продолжать придерживаться своего моратория только в зависимости от дальности развернутых американских ракет, их характеристик и их способности достичь Азиатско-Тихоокеанского региона.

«В частности, готовность россии продолжать придерживаться одностороннего моратория на размещение ракет наземного базирования средней и меньшей дальности в отдельных регионах будет принципиально зависеть от конкретных параметров дальности ракет США», - заявил ермаков.

«Но уже сейчас мы можем с уверенностью сказать, что военные программы США и их союзников дестабилизируют, делают наш мораторий все более непрочным как в Азиатско-Тихоокеанском регионе, так и в Европе», — сказал он.

Что предшествовало

США вышли из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с россией в 2019 году.

Соглашение, подписанное в 1987 году президентом США Рональдом Рейганом и генеральным секретарем СССР Михаилом Горбачевым, ограничивало обе страны от размещения баллистических ракет малой и средней дальности наземного базирования, крылатых ракет и ракетных пусковых установок.

В результате решения США о выходе из соглашения заявила и россия, но объявила, что продолжит мораторий на развертывание такого оружия.

В феврале владимир путин заявил, что прекращает участие своей страны в новом договоре о сокращении ядерных вооружений СНВ, который устанавливает ограничения на количество развернутых ядерных вооружений межконтинентальной дальности, которые могут иметь как США, так и россия.

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