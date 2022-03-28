росія планує ввести візові обмеження для громадян "недружніх країн"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. У росії готують указ, який має обмежити в'їзд у країну для громадян "недружніх країн". Про це заявив у понеділок голова міністерства закордонних справ росії Сергій Лавров, пише УНН.
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"Зрозуміло, що у фокусі нашої уваги – і вироблення комплексу заходів, зокрема їхнє законодавче забезпечення, заходи відповіді на недружні дії США та їхніх сателітів. До них належать насамперед нелегітимні санкції, а також всі рішення, які ущемляють права російських громадян та юридичних осіб. (…) Додатково зараз розробляють проект указу президента про заходи візового характеру у відповідь у зв'язку з недружніми діями низки іноземних держав. Цей акт запровадить цілу низку обмежень на в'їзд на територію росії", - сказав Лавров.
Раніше
Як писав УНН, Україна закликає якнайшвидше ввести нові санкції проти росії, аж до припинення видання віз для всіх громадян росії, повного вимкнення системи SWIFT та повної блокади транспортного сполучення.