россия планирует ввести визовые ограничения для граждан "недружественных стран"

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"Разумеется, в фокусе нашего внимания – и выработка комплекса мер, включая их законодательное обеспечение, мер ответа на недружественные действия США и их сателитов. К ним относятся прежде всего нелегитимные санкции, а также все решения, которые ущемляют права российских граждан и юридических лиц. (…) Дополнительно сейчас разрабатывается проект указа президента об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями ряда иностранных государств. Этот акт введет целый ряд ограничений на въезд на территорию россии", - сказал Лавров.

Ранее

Как писал УНН, Украина призывает как можно быстрее ввести новые санкции против россии, вплоть до прекращения выдачи виз для всех граждан россии, полного отключения системы SWIFT и полной блокады транспортного сообщения.