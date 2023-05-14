Росія підтвердила загибель одразу двох командирів, які воювали під Бахмутом
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Російська армія втратила двох командирів, які воювали проти України під Бахмутом у Донецькій області, повідомляє УНН з посиланням на повідомлення представника Міноборони рф ігоря конашенкова.
У повідомленні зазначається, що українським захисникам вдалося ліквідувати командира 4-ї мотострілецької бригади полковника в'ячеслава макарова. Він курував військами рф в районі населеного пункту Іванівське. Ворога було ліквідовано під час штурму наших воїнів.
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«Командир загинув під час евакуації з поля бою через важкі поранення», – додав Конашенков.
Також ліквідувати вдалося заступника командира армійського корпусу з військово-політичної роботи полковника євгена бровка. Його було вбито під час штурму українських бійців в Бахмуті. Окупант загинув через множинні осколкові поранення.
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