Россия подтвердила гибель сразу двух командиров, которые воевали под Бахмутом

В сообщении отмечается, что украинским защитникам удалось ликвидировать командира 4-й мотострелковой бригады полковника вячеслава макарова. Он курировал войсками рф в районе населенного пункта Ивановское. Враг был ликвидирован во время штурма наших воинов.

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«Командир погиб во время эвакуации с поля боя из-за тяжелых ранений», – добавил конашенков.

Также ликвидировать удалось заместителя командира армейского корпуса по военно-политической работе полковника евгения бровко. Он был убит во время штурма украинских бойцов в Бахмуте. Оккупант погиб из-за множественных осколочных ранений.

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