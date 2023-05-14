Россия подтвердила гибель сразу двух командиров, которые воевали под Бахмутом
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Российская армия потеряла двух командиров, которые воевали против Украины под Бахмутом в Донецкой области, сообщает УНН со ссылкой на сообщение представителя Минобороны рф игоря конашенкова.
В сообщении отмечается, что украинским защитникам удалось ликвидировать командира 4-й мотострелковой бригады полковника вячеслава макарова. Он курировал войсками рф в районе населенного пункта Ивановское. Враг был ликвидирован во время штурма наших воинов.
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«Командир погиб во время эвакуации с поля боя из-за тяжелых ранений», – добавил конашенков.
Также ликвидировать удалось заместителя командира армейского корпуса по военно-политической работе полковника евгения бровко. Он был убит во время штурма украинских бойцов в Бахмуте. Оккупант погиб из-за множественных осколочных ранений.
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