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Росія передала близько 11,6 тис. гектарів Байконура Казахстану

Росія передала близько 11,6 тис. гектарів Байконура Казахстану

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Росія передала близько 11,6 тисяч гектарів землі взятих в оренду на космодромі Байконур владі Казахстану. Про це йдеться на сайті міністерства оборонної й аерокосмічної промисловості Казахстану, передає УНН.

"Згідно з документом, з російської оренди виведено 11,6 тис. гектарів землі поблизу селищ Акай і Торетам і передано Кизилординській області для подальшого розвитку на ній соціально-економічної інфраструктури", - повідомила прес-служба відомства.

Повідомляється, що протокол про внесення в договір оренди комплексу Байконур був підписаний першим заступником гендиректора державної корпорації "Роскосмос" Олександром Івановим і першим віце-міністром сільського господарства Казахстану Кайратом Айтугановим. Підписання відбулося під час Форуму міжрегіонального співробітництва, яке відбулося 8-9 листопада в Челябінську.

Відзначається, що Росія уклала з Казахстаном договір оренди космодрому Байконур в 1994 році.

Як повідомляв УНН, Байконур можуть включити до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

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