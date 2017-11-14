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Россия передала около 11,6 тыс. гектаров Байконура Казахстану

Россия передала около 11,6 тыс. гектаров Байконура Казахстану

Киев  •  УНН

 • 10726 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Россия передала около 11,6 тысяч гектаров земли взятых в аренду на космодроме Байконур властям Казахстана. Об этом говорится на сайте министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана, передает УНН.

"Согласно документу, из российской аренды выведено 11,6 тыс. гектаров земли вблизи поселков Акай и Торетам и передано Кызылординской области для дальнейшего развития на ней социально-экономической инфраструктуры", - сообщила пресс-служба ведомства.

Сообщается, что протокол о внесениях в договор аренды комплекса Байконур был подписан первым заместителем гендиректора государственной корпорации "Роскосмос" Александром Ивановым и первым вице-министром сельского хозяйства Казахстана Кайратом Айтугановым. Подписание состоялось в ходе Форума межрегионального сотрудничества, состоявшегося 8-9 ноября в Челябинске.

Отмечается, что Россия заключила с Казахстаном договор аренды космодрома Байконур в 1994 году.

Как сообщал УНН, Байконур могут включить в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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