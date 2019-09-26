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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
11:26 • 16146 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

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Росія перебазувала винищувачі Північного флоту до окупованого Криму для навчань

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. Особовий склад окремого корабельного винищувального авіаційного полку Північного флоту Росії здійснив перебазування на літаках МиГ-29К в анексований Крим для проведення навчань, повідомила 25 вересня пресслужба Міноборони Росії, передає УНН.

Росія перебазувала винищувачі Північного флоту до окупованого Криму для навчань

За повідомленням, програма тренувань передбачає відпрацювання повного циклу підготовки льотчиків до посадки на авіаносець.

Раніше в анексованому Криму три тисячі військовослужбовців Чорноморського флоту Росії взяли участь у тактичних навчаннях на полігоні Опук.

Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові. У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.

Резолюція Генеральної асамблеї ООН, схвалена 17 грудня 2018 року в зв’язку з мілітаризацією Криму, Чорного і Азовського морів, закликає Росію вивести свої війська з території Криму і засуджує російську військову присутність у Чорному і Азовському морях, що зростає.

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