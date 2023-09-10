Росія облаштовує військові бази поблизу фінського кордону - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Росія розпочала облаштування своїх військових баз поблизу фінського кордону. Про це свідчать супутникові знімки, повідомляє національна телерадіомовна компанія Фінляндії Yle, передає УНН.
Деталі
На супутникових знімках, отриманих Yle, видно, що на території гарнізону Алакуртті та військового складу в Петрозаводську збудовано великі ангари для обслуговування та зберігання техніки.
При цьому дедалі більше техніки із Петрозаводська перекидають на український фронт.
Цитата
«Ці будівельні проекти – перша відчутна ознака того, що Росія через багато років знову почала інвестувати у військові бази поблизу Фінляндії. До цього протягом багатьох років Росія не інвестувала у прикордонні гарнізони», — йдеться у повідомленні.
Доповнення
Зазначається, що Росія неодноразово погрожувала відповісти на членство Фінляндії та Швеції до НАТО.
У грудні минулого року міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія планує посилити свої збройні сили поблизу фінського кордону. Минулого місяця він повторив свої слова про це.
За словами експерта з Росії, майора у відставці Марка Еклунда, будівельні роботи ще не означають, що Росія збільшує чисельність своїх військ на фінському кордоні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Президент Фінляндії журналістам про війну в Україні - "Якщо буде застосовано ядерну зброю - це кінець"
На його думку, пріоритетним завданням військового складу у Петрозаводську зараз, ймовірно, є переобладнання та постачання техніки на український фронт. Припускають, що ангар, який там споруджений, є ремонтним. Тобто це крите приміщення на часи осінньо-зимових холодів, щоб можна було обслуговувати техніку.
Такої думки дотримується й інший фінський військовий експерт, доцент військових наук Ілмарі Кяйхке.
На його думку, Росія не матиме достатньо людей і техніки для реалізації планів Шойгу щодо посилення військ на кордоні з Фінляндією, поки війна в Україні триватиме так само інтенсивно, як зараз.