Россия обустраивает военные базы вблизи финской границы - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Россия начала обустройство своих военных баз вблизи финской границы. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, сообщает национальная телерадиовещательная компания Финляндии Yle, передает УНН.
Детали
На спутниковых снимках, полученных Yle, видно, что на территории гарнизона Алакуртти и военного склада в Петрозаводске построены большие ангары для обслуживания и хранения техники. При этом все больше техники из Петрозаводска перебрасывают на украинский фронт.
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«Эти строительные проекты – первый ощутимый признак того, что Россия спустя много лет снова начала инвестировать в военные базы вблизи Финляндии. До этого в течение многих лет Россия не инвестировала в приграничные гарнизоны», — говорится в сообщении.
Дополнение
Отмечается, что Россия неоднократно угрожала ответить на членство Финляндии и Швеции в НАТО.
В декабре прошлого года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия планирует усилить свои вооруженные силы вблизи финской границы. В прошлом месяце он повторил свои слова об этом.
По словам эксперта по России, майора в отставке Марка Эклунда, строительные работы еще не означают, что Россия увеличивает численность своих войск на финской границе.
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По его мнению, приоритетной задачей военного склада в Петрозаводске сейчас, вероятно, является переоборудование и поставка техники на украинский фронт. Предполагают, что ангар, который там построен, является ремонтным. То есть это крытое помещение на время осенне-зимних холодов, чтобы можно было обслуживать технику.
Такого мнения придерживается и другой финский военный эксперт, доцент военных наук Илмари Кяйхке.
По его мнению, Россия не будет иметь достаточно людей и техники для реализации планов Шойгу по усилению войск на границе с Финляндией, пока война в Украине будет продолжаться так же интенсивно, как сейчас.