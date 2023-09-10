Россия обустраивает военные базы вблизи финской границы - СМИ

Детали

На спутниковых снимках, полученных Yle, видно, что на территории гарнизона Алакуртти и военного склада в Петрозаводске построены большие ангары для обслуживания и хранения техники. При этом все больше техники из Петрозаводска перебрасывают на украинский фронт.

Цитата

«Эти строительные проекты – первый ощутимый признак того, что Россия спустя много лет снова начала инвестировать в военные базы вблизи Финляндии. До этого в течение многих лет Россия не инвестировала в приграничные гарнизоны», — говорится в сообщении.

Дополнение

Отмечается, что Россия неоднократно угрожала ответить на членство Финляндии и Швеции в НАТО.

В декабре прошлого года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия планирует усилить свои вооруженные силы вблизи финской границы. В прошлом месяце он повторил свои слова об этом.

По словам эксперта по России, майора в отставке Марка Эклунда, строительные работы еще не означают, что Россия увеличивает численность своих войск на финской границе.

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По его мнению, приоритетной задачей военного склада в Петрозаводске сейчас, вероятно, является переоборудование и поставка техники на украинский фронт. Предполагают, что ангар, который там построен, является ремонтным. То есть это крытое помещение на время осенне-зимних холодов, чтобы можно было обслуживать технику.

Такого мнения придерживается и другой финский военный эксперт, доцент военных наук Илмари Кяйхке.

По его мнению, Россия не будет иметь достаточно людей и техники для реализации планов Шойгу по усилению войск на границе с Финляндией, пока война в Украине будет продолжаться так же интенсивно, как сейчас.