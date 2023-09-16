росія більше ста разів вдарила по портах України після зриву зернової угоди - міністр

Цитата

"Кубраков сказав, що росія завдала ударів по українських портах 118 разів після того, як вона вийшла з угоди про безпечний прохід, і що близько третини портової інфраструктури було пошкоджено або знищено", - цитує міністра агентство.

Деталі

Зазначається, що Румунія планує подвоїти щомісячну транзитну потужність українського зерна через порт Констанца до чотирьох мільйонів тонн у найближчі місяці. Міністр транспорту та інфраструктури країни Сорін Гріндяну заявив, що ці заходи збільшать пропускну спроможність, а також включатимуть збільшення персоналу, щоб полегшити проходження суден через Сулінський канал на Дунаї.

"Рівень транзиту, якого ми хочемо досягти в найближчі місяці, становить чотири мільйони тонн, і це можливо", - сказав він після зустрічі з офіційними особами України, Молдови, Європейської комісії та Державного департаменту США.

Міністр додав, що перевезення зерна через Констанцу допоможе збільшити потужність на 500 тисяч тонн щомісяця. Це дозволяє невеликим суднам, що перевозять зерно, перевозити його безпосередньо на великі судна в порту.

Своєю чергою, Кубраков наголосив, що мета подвоєння потужностей має бути досягнута на початку жовтня, що, за його словами, може допомогти "покрити хоча б 50% експорту" України.

Нагадаємо

Згідно з текстом Делійської декларації, лідери G20 закликали до повної реалізації Стамбульських угод для безпечного експорту зерна з України. Вони висловили занепокоєння з приводу того, що затримка з експортом зерна з України може призвести до голоду та політичної нестабільності в багатьох країнах, особливо в Африці.