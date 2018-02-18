Росія без пояснень припинила пропуск вантажівок на кордоні з Харківщиною

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. З вчорашнього вечора контрольні служби в російському пункті пропуску для автомобільного сполучення “Нєхотєєвка” не здійснюють пропуск вантажних автомобілів через українсько-російський кордон у межах Харківської області. Про це повідомляє відділ взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби України, передає УНН.

“Черга вантажівок, які скупчились біля пункту пропуску „Гоптівка“ та на території пункту пропуску, складає близько 100 автомобілів. Ще близько 100 транспортних засобів повернулись в Україну, аби прямувати іншим маршрутом”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на офіційний запит Держприкордонслужби щодо ситуації, яка склалась на кордоні, відповіді від російської сторони отримано не було. Від осіб, які подорожують з Росії, стало відомо, що пропуск вантажних транспортних засобів нібито не здійснюється через несправність обладнання для огляду вантажів.

Держприкордонслужба звертається до усіх подорожуючих, які мають намір найближчим часом перетнути українсько-російський кордон через пункт пропуску “Гоптівка”, взяти до уваги цю інформацію та по можливості вибирати інший маршрут.

Нагадаємо, протягом минулої доби через контрольні пункти в’їзду-виїзду лінію розмежування перетнули 34,2 тисячі осіб та 4,5 тисячі транспортних засобів.

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