Россия без объяснений прекратила пропуск грузовиков на границе с Харьковской областью
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Со вчерашнего вечера контрольные службы в российском пункте пропуска для автомобильного сообщения "Нехотеевка" не осуществляют пропуск грузовых автомобилей через российско-украинскую границу в пределах Харьковской области. Об этом сообщает отдел взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.
"Очередь грузовиков, которые скопились у пункта пропуска "Гоптовка" и на территории пункта пропуска, составляет около 100 автомобилей. Еще около 100 транспортных средств вернулись в Украину, чтобы идти по другому маршруту", - говорится в сообщении.
Как отмечается, на официальный запрос Госпогранслужбы относительно ситуации, которая сложилась на границе, ответа от российской стороны получено не было. От лиц, путешествующих из России, стало известно, что пропуск грузовых транспортных средств якобы не осуществляется из-за неисправности оборудования для досмотра грузов.
Госпогранслужба обращается ко всем путешественников, которые намерены в ближайшее время пересечь российско-украинскую границу через пункт пропуска "Гоптовка", принять во внимание эту информацию и по возможности выбирать другой маршрут.
Напомним, за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 34,2 тысячи человек и 4,5 тысячи транспортных средств.