російський атомний криголам зіткнувся з суховантажем у Карському морі: відео

російські криголам і суховантаж зіткнулися в Карському морі. Момент потрапив на відео, передає УНН із посиланням на Telegram-канал 112.

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російський атомохід "50 років Перемоги" приплив на допомогу судну "Ямал. Кречет", щоб провести його через льоди, але все пішло не за планом. Криголам зачепив суховантаж лівим бортом і отримав пошкодження обшивки.

За даними 112, екіпажі не постраждали, реакторна установка тіла, суховантаж було звільнено з крижаного полону і "кораблі пішли далі у своїх справах".