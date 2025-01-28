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российский атомный ледокол столкнулся с сухогрузом в Карском море: видео

российский атомный ледокол столкнулся с сухогрузом в Карском море: видео

Киев  •  УНН

 • 2163 просмотра

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Ледокол "50 лет Победы" во время спасательной операции столкнулся с сухогрузом "Ямал. Кречет". В результате столкновения ледокол получил повреждения обшивки, но экипажи не пострадали.

российские ледокол и сухогруз столкнулись в Карском море. Момент попал на видео, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал 112.

Детали

российский атомоход «50 лет Победы» приплыл на помощь судну «Ямал. Кречет», чтобы провести его через льды, но все пошло не по плану. Ледокол зацепил сухогруз левым бортом и получил повреждения обшивки.

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По данным 112, экипажи не пострадали, реакторная установка тела, сухогруз был освобожден из ледяного плена и «корабли пошли дальше по своим делам».

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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