росіяни за добу поранили одного жителя Донеччини – Філашкін
Київ • УНН
9 травня російські окупанти поранили одного жителя Донецької області, повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін.
Минулої доби, 9 травня, російські загарбники завдали поранень одному жителю Донецької області. Про це у Telegram повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін, передає УНН.
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За 1 червня росіяни вбили одного жителя Донеччини — у Птичому. Ще 8 людей в області за добу дістали поранення.
Як підкреслив очільник ОДА, загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
Потужний вибух пролунав в окупованому Донецьку: над містом піднімаються клуби диму29.05.24, 18:01 • 20006 переглядiв