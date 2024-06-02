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росіяни за добу поранили одного жителя Донеччини – Філашкін

росіяни за добу поранили одного жителя Донеччини – Філашкін

Київ • УНН

 • 58608 перегляди

9 травня російські окупанти поранили одного жителя Донецької області, повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін.

Минулої доби, 9 травня, російські загарбники завдали поранень одному жителю Донецької області. Про це у Telegram повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін, передає УНН.

Деталі

За 1 червня росіяни вбили одного жителя Донеччини — у Птичому. Ще 8 людей в області за добу дістали поранення.

йдеться у повідомленні.

Як підкреслив очільник ОДА, загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

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Лілія Подоляк

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