росіяни з ранку атакували передмістя Херсона: загинув чоловік на зупинці

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Російські війська атакували Антонівку дронами, внаслідок чого загинув чоловік на зупинці. За добу окупанти обстріляли 37 населених пунктів Херсонщини, пошкодивши житлові будинки та автомобілі.

У Херсонській області російські війська з ранку атакували Антонівку, передмістя Херсона, дронами, внаслідок чого загинув чоловік на зупинці. За добу окупанти обстріляли 37 населених пунктів Херсонщини, 7 людей постаждали, повідомив у п'ятницю голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.

Деталі

"З самого ранку російські війська атакують Антонівку з БпЛА. Внаслідок одного з дронових ударів загинув чоловік, який перебував на зупинці громадського транспорту", - написав Прокудін.

Доповнення

За даними Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 37 населених пунктів у Херсонській області, у тому числі місто Херсон. 

російські військові, за його даними, били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 15 приватних будинків. Також окупанти понівечили десяток транспортних засобів. 

"Через російську агресію 7 людей дістали поранення", - зазначив Прокудін.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
khersonХерсон

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