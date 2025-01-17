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россияне с утра атаковали пригород Херсона: погиб мужчина на остановке

Киев  •  УНН

 • 7933 просмотра

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Российские войска атаковали Антоновку дронами, в результате чего погиб человек на остановке. За сутки оккупанты обстреляли 37 населенных пунктов Херсонщины, повредив жилые дома и автомобили.

В Херсонской области российские войска с утра атаковали Антоновку, пригород Херсона, дронами, в результате чего погиб мужчина на остановке. За сутки оккупанты обстреляли 37 населенных пунктов Херсонской области, 7 человек пострадали, сообщил в пятницу глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.

Детали

"С самого утра российские войска атакуют Антоновку с БпЛА. В результате одного из дроновых ударов погиб мужчина, который находился на остановке общественного транспорта", - написал Прокудин.

Дополнение

По данным Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались 37 населенных пунктов в Херсонской области, в том числе город Херсон. 

российские военные, по его данным, били по жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили многоэтажку и 15 частных домов. Также оккупанты изувечили десяток транспортных средств. 

"Из-за российской агрессии 7 человек получили ранения", - отметил Прокудин.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
khersonХерсон

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