россияне с утра атаковали пригород Херсона: погиб мужчина на остановке
Киев • УНН
Российские войска атаковали Антоновку дронами, в результате чего погиб человек на остановке. За сутки оккупанты обстреляли 37 населенных пунктов Херсонщины, повредив жилые дома и автомобили.
В Херсонской области российские войска с утра атаковали Антоновку, пригород Херсона, дронами, в результате чего погиб мужчина на остановке. За сутки оккупанты обстреляли 37 населенных пунктов Херсонской области, 7 человек пострадали, сообщил в пятницу глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.
Детали
"С самого утра российские войска атакуют Антоновку с БпЛА. В результате одного из дроновых ударов погиб мужчина, который находился на остановке общественного транспорта", - написал Прокудин.
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По данным Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались 37 населенных пунктов в Херсонской области, в том числе город Херсон.
российские военные, по его данным, били по жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили многоэтажку и 15 частных домов. Также оккупанты изувечили десяток транспортных средств.
"Из-за российской агрессии 7 человек получили ранения", - отметил Прокудин.