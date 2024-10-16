росіяни вночі та вранці обстріляли 4 громади Сумщини, збито 9 "шахедів"
Київ • УНН
Вночі та зранку росіяни здійснили 8 обстрілів прикордонних територій Сумської області, зафіксовано 9 вибухів. Силами ППО над Сумщиною знищено 9 БПЛА типу "Шахед".
Вночі та зранку російські війська здійснили 8 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 9 вибухів. Сили протиповітряної оборони збили 9 ворожих "шахедів", передає УНН із посиланням на ОВА.
Деталі
Як повдіомляється, ворожих обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Новослобідська, Шалигинська громади.
- Хотінська громада: завдано удар FPV дроном (1 вибух).
- Новослобідська громада: 2 міни скинули росіяни на територію громади.
- Шалигинська громада: здійснено пуск 2-х КАБів (2 вибухи) та удар FPV-дронами (2 вибухи).
- Юнаківська громада: зафіксовано пуск 2-х КАБів (2 вибухи).
Також за даними ОВА, силами та засобами протиповітряної оборони у небі над Сумщиною збили 9 БПЛА типу "Шахед".
ППО України знищила 51 ворожий безпілотник в різних областях16.10.24, 07:41 • 20613 переглядiв