россияне ночью и утром обстреляли 4 громады Сумщины, сбито 9 «шахедов»
Киев • УНН
Ночью и утром россияне совершили 8 обстрелов приграничных территорий Сумской области, зафиксировано 9 взрывов. Силами ПВО над Сумской областью уничтожено 9 БПЛА типа «Шахед».
Ночью и утром российские войска осуществили 8 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 9 взрывов. Силы противовоздушной обороны сбили 9 вражеских "шахедов", передает УНН со ссылкой на ОВА.
Детали
Как сообщается, вражеским обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Новослободская, Шалигинская громады.
- Хотинская громада: нанесен удар FPV дроном (1 взрыв).
- Новослободская громада: 2 мины сбросили россияне на территорию громады.
- Шалыгинская громада: осуществлен пуск 2-х КАБов (2 взрыва) и удар FPV-дронами (2 взрыва).
- Юнаковская громада: зафиксирован пуск 2-х КАБов (2 взрыва).
Также по данным ОВА, силами и средствами противовоздушной обороны в небе над Сумщиной сбили 9 БПЛА типа "Шахед".
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