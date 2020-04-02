Роналду визнано кращим футболістом в історії світу – Marca
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Іспанське видання Marca провело голосування серед власних читачів на звання кращого футболіста в історії футболу, передає УНН.
За даними видання перемогу отримав нинішній форвард “Ювентуса” Кріштіану Роналду. Читачі видання спочатку обирали переможця в парах. І форвард “старої синьйори” виграв дуелі у Паоло Мальдіні, Зінедіна Зідана і Дієго Марадону. У фіналі він отримав 54 відсотки голосів проти іншого фіналіста Ліонеля Мессі, який на своєму шляху переміг у голосуваннях Ференца Пушкаша, Альфредо Ді Стефано і Роналдо.
Зазначимо, що третє місце обійняв бразилець Роналдо, який набрав на 2 відсотки голосів більше, ніж аргентинець Дієго Марадона.
Нагадаємо, що гол Роналду врятував “Ювентус” від поразки у півфіналі Кубку Італії з футболу.