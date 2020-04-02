Роналду признан лучшим футболистом в истории мира - Marca
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Испанское издание Marca провело голосование среди своих читателей на звание лучшего футболиста в истории футбола, передает УНН.
По данным издания победу одержал нынешний форвард “Ювентуса” Криштиану Роналду. Читатели издания сначала выбирали победителя в парах. И форвард “старой синьоры” выиграл дуэли у Паоло Мальдини, Зинедина Зидана и Диего Марадоны. В финале он получил 54 процента голосов против другого финалиста Лионеля Месси, который на своем пути победил в голосованиях Ференца Пушкаша, Ди Стефано и Роналдо.
Отметим, что третье место занял бразилец Роналдо, набравший на 2 процента голосов больше, чем аргентинец Диего Марадона.
Напомним, что гол Роналду спас “Ювентус” от поражения в полуфинале Кубка Италии по футболу.