Робота зі звільнення Р.Сущенка ведеться на всіх рівнях – І.Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Робота зі звільнення українських заручників, політв'язнів, і тих, хто знаходиться в російських тюрмах, і на окупованих територіях, в тому числі і журналіста Романа Сущенка, ведеться на всіх рівнях. Про це заявила перший заступник Голови Верховної Ради України, Уповноважений Президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях Ірина Геращенко під час презентації фільму "В'язні Кремля", передає УНН із посиланням на прес-службу ВР.
Перший заступник Голови Верховної Ради України підкреслила, що Україні та нашим міжнародним партнерам потрібно продовжити спільно тиснути на Росію задля звільнення всіх заручників.
“Ключ від усіх в’язниць, де утримуються українці — чи це Лефортово, де сидить Роман, чи це Сибір, де знаходяться українці Сенцов і Кольченко, бо в них українські, а не російські паспорти, щоб там не говорив Кремль, чи Макіївська колонія на окупованому Донбасі, де утримуються наші військові герої, — знаходиться в Кремлі”, — наголосила І.Геращенко.
За її словами, для того, щоб звільнити українців якнайшвидше необхідна солідарність та координація зусиль усіх, хто долучений до перемовин, а це дипломати, Мінська група, СБУ, міжнародні партнери України.
У цьому контексті І.Геращенко наголосила, що під час кожної міжнародної зустрічі та перемовин Президента України, тема звільнення заручників піднімається як пріоритетна.
“Всі, в першу чергу Президент України, докладають багато зусиль, щоб звільнити українців”, — сказала І.Геращенко.
Вона зазначила, що робота зі звільнення українських заручників із російських в’язниць ведеться на усіх рівнях, зокрема, на переговорах в Мінську.
І.Геращенко додала, що Р.Сущенко, є високопрофесійним журналістом, весь його творчий шлях і та мужність, яку він демонструє сьогодні, засвідчують його патріотизм, порядність і вірність принципам.
“У Романа скоро День народження (8 лютого)... Я особисто знаю Романа. Це прекрасний журналіст, який багато робив і робить, щоб ми усвідомлювали, що українська журналістика — сильна професія. Не було такого заходу за останні кілька років у Франції, в Парижі, який би не висвітлював Роман. Я пишаються тим, що особисто знаю цю мужню людину”, — підкреслила І.Геращенко.
Окрім фільму “В’язні Кремля”, у Клубі Кабінету Міністрів України була представлена виставка фоторобіт Р.Сущенка, зроблених ним під час роботи у Франції у 2010-2016 роках.
На заході була присутня родина журналіста та його адвокат Марк Фейгін, делегати від дипломатичних представництв та міжнародних організацій в Україні.
Нагадаємо, Р.Сущенка на порушення міжнародних правил затримали 30 вересня 2016 р. в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою. 7 жовтня йому було висунуто обвинувачення в “шпигунстві”. У ФСБ Росії заявили, що Р.Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР МОУ спростували цю заяву, у тому числі офіційно, заявивши, що вона не відповідає дійсності.
Лефортовський районний суд продовжив Р.Сущенку термін перебування під вартою до 30 квітня. Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку з цим рішенням.