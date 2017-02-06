Работа по освобождению Р.Сущенко ведется на всех уровнях - И.Геращенко

$41.080.11
45.050.50
ukru
Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
06:46 • 16957 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

7 апреля, 16:13 • 58082 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 122153 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 127914 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 137772 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 153564 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 163863 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 125560 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 139584 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 190170 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
6.6м/с
49%
Популярные новости

В Харьковской области трагедия: в огне погибли мужчина и 3-летний ребенок

7 апреля, 23:27 • 14864 просмотра

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

8 апреля, 01:05 • 16877 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

03:43 • 14991 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

04:44 • 17525 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 11573 просмотра
публикации

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 16957 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 199971 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 254769 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 456020 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 407501 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Актуальные места

Соединенные Штаты

Украина

Китай

Харьков

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 31350 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 30790 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 45275 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 67358 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 74469 просмотра
Актуальное

Телеграмма

9К720 Искандер

Financial Times

Шахед-136

Калибр (семейство ракет)

Работа по освобождению Р.Сущенко ведется на всех уровнях - И.Геращенко

Киев • УНН

 • 6680 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Работа по освобождению украинских заложников, политзаключенных, и тех, кто находится в российских тюрьмах, и на оккупированных территориях, в том числе и журналиста Романа Сущенко, ведется на всех уровнях. Об этом заявила первый заместитель главы Верховной Рады Украины, Уполномоченный Президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко во время презентации фильма "Узники Кремля", передает УНН со ссылкой на пресс-службу ВР.

Работа по освобождению Р.Сущенко ведется на всех уровнях - И.Геращенко

Первый заместитель спикера Верховной Рады Украины подчеркнула, что Украине и нашим международным партнерам нужно продолжить совместно давить на Россию для освобождения всех заложников.

"Ключ от всех тюрем, где содержатся украинцы - или это Лефортово, где сидит Роман, или это Сибирь, где находятся украинцы Сенцов и Кольченко, у них украинские, а не российские паспорта, чтобы там не говорил Кремль, или Макеевская колония на оккупированном Донбассе, где содержатся наши военные герои, - находится в Кремле", - отметила И. Геращенко.

По ее словам, для того, чтобы освободить украинцев быстрее необходима солидарность и координация усилий всех, кто привлечен к переговорам, а это дипломаты, Минская группа, СБУ, международные партнеры Украины.

В этом контексте И.Геращенко отметила, что во время каждой международной встречи и переговоров Президента Украины, тема освобождения заложников поднимается как приоритетная.

"Все, в первую очередь Президент Украины, прилагают много усилий, чтобы освободить украинцев", - сказала И.Геращенко.

Она отметила, что работа по освобождению украинских заложников из российских тюрем ведется на всех уровнях, в частности, на переговорах в Минске.

И.Геращенко добавила, что Р.Сущенко является высокопрофессиональным журналистом, весь его творческий путь и мужество, которое он демонстрирует сегодня, свидетельствуют о его патриотизме, порядочности и верности принципам.

"У Романа скоро День рождения (8 февраля)... Я лично знаю Романа. Это прекрасный журналист, много делал и делает, чтобы мы понимали, что украинская журналистика - сильная профессия. Не было такого мероприятия за последние несколько лет во Франции, в Париже, которое не освещал Роман. Я горжусь тем, что лично знаю этого мужественного человека", - подчеркнула И.Геращенко.

Кроме фильма "Узники Кремля", в Клубе Кабинета Министров Украины была представлена ​​выставка фоторабот Р.Сущенко, сделанных им во время работы во Франции в 2010-2016 годах.

На мероприятии присутствовала семья журналиста и его адвокат Марк Фейгин, делегаты от дипломатических представительств и международных организаций в Украине.

Напомним, Р.Сущенко с нарушением международных правил задержали 30 сентября 2016 г. в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. 7 октября ему было предъявлено обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Р.Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ опровергли это заявление, в том числе официально, заявив, что оно не соответствует действительности.

Лефортовский районный суд продлил Р.Сущенко срок пребывания под стражей до 30 апреля. Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с этим решением.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$63.84
Bitcoin
$79,490.90
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.01
Золото
$3,018.15
Ethereum
$1,570.26