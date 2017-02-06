Работа по освобождению Р.Сущенко ведется на всех уровнях - И.Геращенко

Первый заместитель спикера Верховной Рады Украины подчеркнула, что Украине и нашим международным партнерам нужно продолжить совместно давить на Россию для освобождения всех заложников.

"Ключ от всех тюрем, где содержатся украинцы - или это Лефортово, где сидит Роман, или это Сибирь, где находятся украинцы Сенцов и Кольченко, у них украинские, а не российские паспорта, чтобы там не говорил Кремль, или Макеевская колония на оккупированном Донбассе, где содержатся наши военные герои, - находится в Кремле", - отметила И. Геращенко.

По ее словам, для того, чтобы освободить украинцев быстрее необходима солидарность и координация усилий всех, кто привлечен к переговорам, а это дипломаты, Минская группа, СБУ, международные партнеры Украины.

В этом контексте И.Геращенко отметила, что во время каждой международной встречи и переговоров Президента Украины, тема освобождения заложников поднимается как приоритетная.

"Все, в первую очередь Президент Украины, прилагают много усилий, чтобы освободить украинцев", - сказала И.Геращенко.

Она отметила, что работа по освобождению украинских заложников из российских тюрем ведется на всех уровнях, в частности, на переговорах в Минске.

И.Геращенко добавила, что Р.Сущенко является высокопрофессиональным журналистом, весь его творческий путь и мужество, которое он демонстрирует сегодня, свидетельствуют о его патриотизме, порядочности и верности принципам.

"У Романа скоро День рождения (8 февраля)... Я лично знаю Романа. Это прекрасный журналист, много делал и делает, чтобы мы понимали, что украинская журналистика - сильная профессия. Не было такого мероприятия за последние несколько лет во Франции, в Париже, которое не освещал Роман. Я горжусь тем, что лично знаю этого мужественного человека", - подчеркнула И.Геращенко.

Кроме фильма "Узники Кремля", в Клубе Кабинета Министров Украины была представлена ​​выставка фоторабот Р.Сущенко, сделанных им во время работы во Франции в 2010-2016 годах.

На мероприятии присутствовала семья журналиста и его адвокат Марк Фейгин, делегаты от дипломатических представительств и международных организаций в Украине.

Напомним, Р.Сущенко с нарушением международных правил задержали 30 сентября 2016 г. в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. 7 октября ему было предъявлено обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Р.Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ опровергли это заявление, в том числе официально, заявив, что оно не соответствует действительности.

Лефортовский районный суд продлил Р.Сущенко срок пребывания под стражей до 30 апреля. Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с этим решением.