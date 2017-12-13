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Робот взяв участь у естафеті олімпійського вогню

Робот взяв участь у естафеті олімпійського вогню

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Робот HUBO, створений інженерами Корейського інституту передових технологій, прийняв участь в естафеті олімпійського вогню в південнокорейському місті Теджон, інформує УНН з посиланням New Yourk Post.

HUBO отримав вогонь і проїхав з ним близько ста метрів до картонної стіни. За допомогою невеликої пилки робот прорізав в ній дірку, через яку передав вогонь своєму творцеві, професору О Чун-хо.

Вчений, в свою чергу, вручив факел іншому роботу KAIST — керованою людиною моделі FX-2.

Зауважимо, що роботи HUBO допомагатимуть на Олімпіаді в Пчьончхані у якості волонтерів.

Додамо також, Олімпійські Ігри 2018 року пройдуть з 9 по 25 лютого 2018 року.

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