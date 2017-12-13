Робот взяв участь у естафеті олімпійського вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Робот HUBO, створений інженерами Корейського інституту передових технологій, прийняв участь в естафеті олімпійського вогню в південнокорейському місті Теджон, інформує УНН з посиланням New Yourk Post.
HUBO отримав вогонь і проїхав з ним близько ста метрів до картонної стіни. За допомогою невеликої пилки робот прорізав в ній дірку, через яку передав вогонь своєму творцеві, професору О Чун-хо.
Вчений, в свою чергу, вручив факел іншому роботу KAIST — керованою людиною моделі FX-2.
Зауважимо, що роботи HUBO допомагатимуть на Олімпіаді в Пчьончхані у якості волонтерів.
Додамо також, Олімпійські Ігри 2018 року пройдуть з 9 по 25 лютого 2018 року.